Федерация тяжелой атлетики России выдвинула Дегтярева на пост президента ОКР

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) выдвинула министра спорта РФ Михаила Дегтярева на пост президента Олимпийского президента России (ОКР). Об этом сообщает пресс-служба ФТАР.

Решение было принято по итогам заседания исполнительного комитета ФТАР, которое прошло 21 ноября.

17 октября в ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, которое прошло на форуме "Россия - спортивная держава" в Уфе, глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил кандидатуру Дегтярева на пост президента ОКР. Глава государства Владимир Путин отметил, что предложение заслуживает самого внимательного рассмотрения, добавив, что в современных условиях это может быть оправданно.

13 ноября полномочия президента ОКР сложил Станислав Поздняков, который был избран на эту должность в мае 2018 года. В должности вице-президента организации он работал с 2016 года, тогда же вошел в исполком организации. В декабре 2022 года был переизбран главой ОКР на новый четырехлетний срок.

Олимпийское собрание, на котором будет избран новый президент ОКР, пройдет 13 декабря, председателем собрания будет вице-президент ОКР, член исполкома организации Василий Титов. Для координации деятельности структурных подразделений ОКР была создана комиссия по подготовке к проведению выборов на Олимпийском собрании и был утвержден ее состав.

Президента ОКР выбирает Олимпийское собрание. Его участниками с правом голоса являются представители от членов ОКР - юридических лиц, выдвинутые для участия в Олимпийском собрании в порядке, установленном членом ОКР, а также физические лица - члены Международного олимпийского комитета (МОК), почетные члены МОК, являющиеся гражданами Российской Федерации. Избранным считается кандидат, набравший более 50% голосов.