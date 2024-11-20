Дегтярев придумал новый способ финансирования спорта за счет букмекеров

В Минспорта предложили распределять целевые отчисления букмекеров через фонд
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев предложил создать подчиненный ведомству Российский спортивный фонд (РСФ), чтобы распределять через него целевые отчисления от букмекерских компаний на деятельность отечественных спортивных федераций и профессиональных лиг. Об этом сообщают «Ведомости».
Действующий механизм финансирования российского спорта в министерстве назвали неэффективным.
Высшим органом управления фонда в министерстве предложили сделать наблюдательный совет, а председателем органа назначить главу ведомства Михаила Дегтярева.
Планируется, что РСФ будет финансировать российский спорт по конкурсному отбору. Так, фонд будет направлять средства на проведение спортивных детско-юношеских мероприятий, на строительство и реконструкцию спортивных объектов, а также на создание российских спортивных товаров и оборудования.
Напомним, создать государственный фонд по поддержке спорта поручил кабмину в июле президент России Владимир Путин.
Ранее Михаил Дегтярев отмечал, что на ежегодное финансирование спорта в России требуется более 1 трлн рублей, из них 60-65 млрд рублей — это федеральные ассигнования, оставшаяся часть — региональные и частные средства, включая отчисления букмекеров.
Деньги букмекеров на развитие отечественного спорта в России стали направлять с 2017 года. Для контроля за этим процессом в 2021 году была создана публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ).