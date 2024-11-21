Камила Валиева cтала ведущей «Новой песни года»

Фигуристка Камила Валиева будет ведущей фестиваля современной музыки «Новая песня года». Об этом спортсменка сообщила в социальных сетях. Мероприятие состоится 8 декабря в «Мегаспорте» в Москве.

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Камила не принимает участия в соревнованиях после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал её на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

С этой же даты аннулированы все результаты спортсменки на турнирах, включая Олимпийские игры в Пекине. Таким образом, фигуристка сможет вернуться на соревнования в конце 2025 года. Сейчас Камила выступает только в ледовых шоу.

Валиева — серебряный призёр чемпионата России, чемпионка мира среди юниоров, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2019/2020.