Петра Фрадкова избрали председателем ВФЛА

Председатель ПСБ Петр Фрадков единогласно избран главой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на четырехлетний срок. Отчетно-выборная конференция федерации проходит в Москве.

Незадолго до начала голосования свою кандидатуру с выборов снял председатель Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов. Кандидатура Фрадкова ранее была поддержана министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

На посту председателя федерации Фрадков сменил Петра Иванова, который является президентом транспортной группы Fesco и генеральным директором компании "Росатом Логистика". Под его руководством ВФЛА в марте 2023 года восстановила членство в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (Wold Athletics), приостановленное в 2015 году из-за допингового скандала.

Фрадкову 46 лет, он возглавлял попечительский совет ВФЛА с января 2022 года. С 2018 года он является председателем ПСБ.

Российские легкоатлеты с марта 2022 года после обострения ситуации на Украине лишены возможности участвовать в крупных международных стартах. Право выступать на зарубежных турнирах под флагом страны легкоатлеты из России утратили еще в 2017 году, ранее они были вынуждены пропустить Олимпиаду-2016 в Бразилии (за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, проживавшей в США). С 7 по 8 декабря 2023 года в Монако проходило заседание совета World Athletics, после окончания которого глава организации Себастьян Коу заявил, что легкоатлеты из России и Белоруссии не будут допущены до участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.