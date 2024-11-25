Губерниев отреагировал на резкие слова Вяльбе про Исинбаеву

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о бывшей российской легкоатлетке Елене Исинбаевой. Вяльбе назвала Исинбаеву «предателем Родины».

«Елена Исинбаева — гордость спорта российского и мирового!!! А директор нашего учреждения Калугина сама дура….» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В 2023 году двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева переехала в Испанию. Она назвала номинальным имеющееся у неё воинское звание, за что была подвержена критике со стороны российского спортивного сообщества.