Вяльбе рассказала, в чем не согласна с Путиным

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призналась, в чем не согласна с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом она рассказала в интервью на RuTube-канале «Эмпатия Манучи».

«Наверное, единственное, в чем я не согласна с Путиным, — России нужно определиться со своей позицией по отношению к спортсменам: либо предают родину, либо вся страна объединяется. Президент говорит, что они сами должны решать, ехать или нет», — заявила Вяльбе.

27 сентября стало известно, что Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов. После этого Вяльбе сказала следующее: «Если бы мы сбросили бомбу на центр Лондона, то все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили».

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.