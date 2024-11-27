Губерниев выступил в защиту Исинбаевой

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе об олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой, назвав её «предателем Родины».

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«И ещё раз обозначу свою позицию и позицию всех нормальных людей!!! Елена Исинбаева не предатель, а Герой Спорта российского и мирового!!! Фигли тут непонятного…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В 2023 году двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева переехала в Испанию. Она назвала номинальным имеющееся у неё воинское звание, за что была подвергнута критике со стороны российского спортивного сообщества.