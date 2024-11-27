Аршавин признался в существовании шестого ребенка

Казалось, ну чем ещё может удивить российскую общественность Андрей Аршавин? Чудеса на футбольном поле совершал, в личной жизни тоже отметился немалым количеством подвигов с разными знаками, за границей поиграл, сумасшедшие, невиданные для российского футбола трофеи собрал, благополучно вернулся домой и спокойно трудится на благо родного «Зенита».

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Ан нет. Всё ж таки всплывают некоторые подробности его биографии, которые заставляют снова обращать внимание на его персону. Причём, речь даже не о скандальных интервью, в которых на Андрея вылили бы очередную порцию помоев и потребовали денег, а о его собственных откровениях. Теперь один из лучших российских футболистов современности признался, что у него есть шестой ребёнок.

Детей у меня шесть! Хотя официально пять. Есть ещё один ребенок, и мама ребёнка не захотела записывать его на меня. Она сказала: «Деньги можешь не платить, это будет на твоей совести». На самом деле, она вообще адекватная девушка, я удивляюсь, что она сделала такой выбор… Но она не захотела записывать… Даже отчество не дала моё, – заявил экс-футболист.

То, что личная жизнь у Аршавина не задалась, в принципе, известно всем и давно. С Юлией Барановской, несмотря на наличие троих детей, они так и не зарегистрировали отношения и в итоге разбежались. Кто там был прав, а кто виноват – Бог судья, однако все попытки экс-гражданской супруги обвинить его во всех смертных грехах разбивались о её настойчивые попытки делать это в как можно большем количестве телешоу, ведущей одного из которых она в итоге благополучно и стала.

Далее была небезызвестная «майор ФСБ» Алиса Казьмина. Одна только её эта выходка на борту самолёта уже была достойна приставки «бывшая» и попадания в историю. Что касается детей, то тут судьба посмеялась над Андреем, начиная со старшего отпрыска, которого отдали в академию московского «Спартака», и тот, по словам отца, уже имеет полностью промытые «красно-белые» мозги. Впрочем, говорит об этом Аршавин со смехом.

Но вот выясняется, что есть ещё один. Мы не будем рассуждать о том, как так могло получиться, когда, где и с кем. Но хочется отметить поведение матери ребёнка. Ни громких скандалов, ни обличительных интервью, ни непомерных требований. Правда, общаться Аршавин с ребёнком тоже вряд ли будет, как можно понять из его слов. И не по своей инициативе. Но тут уж сами разберутся.

Просто такие поступки, как добровольный уход в тень после связи со звездой космического по российским меркам масштаба, невольно вызывают уважение. Это очень большая редкость. Может, и хорошо, что мы не знаем всей подноготной. Но отрадно, что вообще об этом стало известно со слов самого Аршавина, а не из очередной «большой стирки» и прочего полоскания чужого грязного белья.