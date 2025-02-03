Тарасова прокомментировала информацию об ухудшении здоровья

Татьяна Тарасова опровергла новость о том, что ее здоровье ухудшилось.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что у Тарасовой обострились проблемы с сердцем, она вызывала себе скорую помощь, но отказалась от госпитализации.

« В ы х о т и т е с п р о с и т ь , у м и р а ю л и я и л и с с е р д ц е м п л о х о ? В с е в п о р я д к е , я д о м а с е й ч а с , с о б и р а ю с ь е х а т ь к о л е н о л е ч и т ь . Н у н е л ь з я ж е м е н я в с е в р е м я н а т о т с в е т о т п р а в л я т ь . Ч т о ж е э т о з а ж у р н а л и с т ы т а к и е , к о т о р ы е э т и м р е г у л я р н о з а н и м а ю т с я ? » – с к а з а л а з а с л у ж е н н ы й т р е н е р С С С Р п о ф и г у р н о м у к а т а н и ю .