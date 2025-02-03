Тарасова о новостях про ухудшение здоровья: «Все в порядке, я дома, собираюсь лечить колено. Ну нельзя же меня все время на тот свет отправлять»

Татьяна Тарасова опровергла новость о том, что ее здоровье ухудшилось.

Тарасова прокомментировала информацию об ухудшении здоровья
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Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что у Тарасовой обострились проблемы с сердцем, она вызывала себе скорую помощь, но отказалась от госпитализации.

«Вы хотите спросить, умираю ли я или с сердцем плохо? Все в порядке, я дома сейчас, собираюсь ехать колено лечить. Ну нельзя же меня все время на тот свет отправлять. Что же это за журналисты такие, которые этим регулярно занимаются?» сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
«Я просто возмущена тем, что пишут! Я нормально себя чувствую и никого не вызывала», приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».
Около спорта
Татьяна Тарасова