Начался судебный процесс над Рубиалесом за поцелуй Эрмосо

Начался судебный процесс над Луисом Рубиалесом за поцелуй Дженнифер Эрмосо.

Напомним, летом 2023 года женская сборная Испании выиграла чемпионат мира, обыграв в финале сборную Англии (1:0). Во время церемонии вручения медалей глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес поцеловал испанскую нападающую в губы.

После массовой критики Рубиалес объявил об отставке. В октябре Дисциплинарная комиссия ФИФА отстранила его от любой деятельности, связанной с футболом, на 3 года. Аналогичное решение вынес спортивный административный суд Испании (TAD).

Сегодня Национальный суд Испании начал рассмотрение дела бывшего президента RFEF. Прокуратура требует для Рубиалеса 2 года и 6 месяцев тюремного заключения за «поцелуй без согласия и предполагаемое последующее принуждение».

На скамье подсудимых также оказались бывший тренер сборной Испании Альберт Луке, бывший тренер женской сборной Хорхе Вильда и бывший менеджер по маркетингу RFEF Рубен Ривера, которых прокуратура просит приговорить к 1 году и 6 месяцам тюремного заключения за «действия по принуждению».

Ранее сообщалось, что Луке по договоренности с Рубиалесом намеревался склонить Дженнифер к сотрудничеству, используя свои хорошие личные отношения с футболисткой.

Кроме того, Эрмосо просит запретить Рубиалесу приближаться к ней или находиться в непосредственной близости от нее в радиусе 500 метров в течение четырех лет.

Устное слушание началось с предварительных вопросов. Сегодня же должны заслушать показания трех свидетелей: самой Дженнифер, директора федерации по женскому футболу Аны Альварес и руководителя пресс-службы женской сборной Патрисии Перес, которые занимали эти должности на тот момент.