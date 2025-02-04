Российский тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о специфических стандартах женской красоты в Китае. Он высказался на эту тему в эфире программы «Шоу Воли», выпуск доступен на Rutube.

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По словам тренера, в Китае красивыми считаются очень худые и максимально белые женщины.

« Т о е с т ь , к о г д а т а м н а с т у п а е т л е т о , а т а м у ж а с к а к а я ж а р а , о н и в с е з а к р ы т ы , т о л ь к о о д н и г л а з а в и д н о » , — о т м е т и л С л у ц к и й .

Специалист также ответил на вопрос, считается ли он красивым в Китае.

« Я д а ж е т а м н е с ч и т а ю с ь к р а с и в ы м ч е л о в е к о м . Н о в ы с о к и й р о с т у н и х в п о ч е т е » , — з а я в и л т р е н е р .

Слуцкий тренирует «Шанхай Шэньхуа» с января прошлого года. В дебютном сезоне он завоевал с командой Суперкубок Китая и стал вице-чемпионом страны.