Олимпийскую чемпионку Сметанину перевели из реанимации в отделение кардиологии, она находится в ясном сознании

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина пребывает в ясном сознании, ее перевели из реанимации в отделение кардиологии, сообщил «Матч ТВ» источник.

Стало известно состояние олимпийской чемпионки Сметаниной
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В декабре 72‑летняя Сметанина перенесла инсульт и была госпитализирована в одну из больниц Сыктывкара. 17 декабря ее перевели в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт‑Петербурге.

Вчера Раису Петровну перевели из реанимации в отделение кардиологии. Общение состояние оценивают как средней степени тяжести, сознание ясное, сказал «Матч ТВ» источник.

Сметанина четыре раза становилась олимпийской чемпионкой, также на ее счету пять серебряных и одна бронзовая награда Олимпиад.

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Раиса Сметанина