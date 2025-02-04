Стало известно состояние олимпийской чемпионки Сметаниной

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина пребывает в ясном сознании, ее перевели из реанимации в отделение кардиологии, сообщил «Матч ТВ» источник.

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В декабре 72‑летняя Сметанина перенесла инсульт и была госпитализирована в одну из больниц Сыктывкара. 17 декабря ее перевели в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт‑Петербурге.

— В ч е р а Р а и с у П е т р о в н у п е р е в е л и и з р е а н и м а ц и и в о т д е л е н и е к а р д и о л о г и и . О б щ е н и е с о с т о я н и е о ц е н и в а ю т к а к с р е д н е й с т е п е н и т я ж е с т и , с о з н а н и е я с н о е , — с к а з а л « М а т ч Т В » и с т о ч н и к .

Сметанина четыре раза становилась олимпийской чемпионкой, также на ее счету пять серебряных и одна бронзовая награда Олимпиад.