Стало известно состояние олимпийской чемпионки Сметаниной

Олимпийскую чемпионку Сметанину перевели из реанимации в отделение кардиологии, она находится в ясном сознании
Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина пребывает в ясном сознании, ее перевели из реанимации в отделение кардиологии, сообщил «Матч ТВ» источник.
В декабре 72‑летняя Сметанина перенесла инсульт и была госпитализирована в одну из больниц Сыктывкара. 17 декабря ее перевели в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт‑Петербурге.
— Вчера Раису Петровну перевели из реанимации в отделение кардиологии. Общение состояние оценивают как средней степени тяжести, сознание ясное, — сказал «Матч ТВ» источник.
Сметанина четыре раза становилась олимпийской чемпионкой, также на ее счету пять серебряных и одна бронзовая награда Олимпиад.