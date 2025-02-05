Стало известно, почему Курникова и Иглесиас ведут закрытый образ жизни

Имена Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса появляются в заголовках крайне редко. Супруги не выходят в свет, да и встретить их на улице для папарацци большая удача. По словам инсайдера People, звезды никогда не искали внимания, и нежелание быть на виду усилилось с рождением детей.

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« И м о б о и м н р а в и т с я в с т а т у с е р о д и т е л е й , и б о л ь ш е в с е г о в р е м е н и о н и л ю б я т п р о в о д и т ь с р е б я т а м и » , — о т м е т и л и н с а й д е р .

Знаменитости, напомним, воспитывают троих наследников — пятилетних близнецов Николаса и Люси и трехлетнюю Мэри.

К слову, о теннисистке вновь заговорили, когда в Сеть попали тревожные кадры — Анна передвигалась на инвалидной коляске. Дело, как выяснилось, в травме спины, из-за которой спортсменке и пришлось приостановить карьеру. Из-за болей Курникова, по словам инсайдера, не всегда может ходить самостоятельно.