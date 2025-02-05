Стало известно, почему Курникова и Иглесиас ведут закрытый образ жизни

Стало известно, почему Анна Курникова и Энрике Иглесиас ведут закрытый образ жизни
Имена Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса появляются в заголовках крайне редко. Супруги не выходят в свет, да и встретить их на улице для папарацци большая удача. По словам инсайдера People, звезды никогда не искали внимания, и нежелание быть на виду усилилось с рождением детей.
«Им обоим нравится в статусе родителей, и больше всего времени они любят проводить с ребятами», — отметил инсайдер.
Знаменитости, напомним, воспитывают троих наследников — пятилетних близнецов Николаса и Люси и трехлетнюю Мэри.
К слову, о теннисистке вновь заговорили, когда в Сеть попали тревожные кадры — Анна передвигалась на инвалидной коляске. Дело, как выяснилось, в травме спины, из-за которой спортсменке и пришлось приостановить карьеру. Из-за болей Курникова, по словам инсайдера, не всегда может ходить самостоятельно.