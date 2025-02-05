СМИ: чемпион России по легкой атлетике задержан в Москве

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Москве был задержан чемпион России по легкой атлетике Марк Толстихин. Ранее бывший спортсмен был объявлен в федеральный розыск.

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По данным SHOT, Толстихин был задержан днем 4 февраля на станции метро «Тимирязевская» после проверки документов. По информации Telegram-канала, в Москве он находился с мая 2024 года.

SHOT утверждает, что в 2017 году бывшего спортсмена осудили по нескольким статьям о грабеже и краже чужого имущества в крупном размере. Как писала «Комсомольская правда», в 2019 году он был задержан за кражу iPhone 7 у жительницы Москвы. Источник газеты в правоохранительных органах тогда сообщил, что в полицию обратилась 28-летняя женщина. Она заявила, что неизвестный похитил оставленный ею без присмотра телефон.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий полиция установила подозреваемого - 30-летнего на тот момент бегуна Толстихина. Позже оказалось, что он уже задержан полицией за другие инциденты и содержится под стражей. Как утверждает SHOT, бегун был приговорен к принудительным работам, но смог скрыться и был объявлен в розыск.

Марк Толстихин - мастер спорта, серебряный призер Кубка Европы-2007 среди юниоров, чемпион России на дистанции 1500 метров среди молодежи на открытом воздухе и в закрытых помещениях в 2011 году, чемпион России-2011 по кроссу.