Губерниев опроверг, что пропустит Российско-китайский фестиваль из-за Загитовой

Дмитрий Губерниев опроверг слухи о пропуске фестиваля из-за Алины Загитовой.

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22–23 февраля в Благовещенске пройдет Российско-китайский фестиваль зимних видов спорта. Олимпийская чемпионка Загитова выступит с номером на церемонии открытия.

Комментатор и ведущий Губерниев отреагировал, в частности, на информацию о том, что фигуристка якобы отказывалась выходить с ним на сцену.