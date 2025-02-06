Мастеркова отреагировала на сообщения о своей госпитализации

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) отреагировала на сообщения СМИ о ее состоянии здоровья и госпитализации из-за опухоли мозга, заявив, что сейчас находится дома.

« П о с л у ш а й т е , о п я т ь п и ш у т , ч т о я в к о м е , е щ е г д е - т о . Р е б я т а , в о т , я д о м а ! Н у ч т о ? Н е п е р е ж и в а й т е , п о ж а л у й с т а ! Э т о б р е д к а к о й - т о ! У т р о м п о з в о н и л а п о д р у г а и г о в о р и т : « Б е д н а я , ч т о с т о б о й ? В ч е р а н а д н е р о ж д е н и я б ы л и , г у л я л и , м о р о ж е н о е е л и » . Ч т о о п я т ь с л у ч и л о с ь , я н е з н а ю . З а к а н ч и в а й т е у ж е ! Я в а с о б н и м а ю , н е о б р а щ а й т е в н и м а н и я » , — с к а з а л а Мастеркова.

6 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что из-за опухоли мозга, о которой стало известно летом 2024 года, у спортсменки начались проблемы со зрением, сердечно-сосудистой системой и суставами. Врачи ввели ей внутривенно противоопухолевые препараты, после чего спортсменка отправилась домой с указанием, что она должна наблюдаться у врача-онколога. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, однако симптомы пока сохраняются.

Мастеркова — советская и российская легкоатлетка, специализировавшаяся в беге на средние дистанции. Она двукратная олимпийская чемпионка на Олимпиаде в Атланте 1996 года и чемпионка мира 1999 года.