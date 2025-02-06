Мастеркова прокомментировала слухи об обнаружении у нее рака
Спортсменка Светлана Мастеркова опровергла информацию о том, что у нее диагностировали агрессивную злокачественную опухоль мозга. Об этом сообщает StarHit.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Мастеркову якобы госпитализировали в московскую больницу, где выявили рак. Утверждалось, что ее состояние удовлетворительное, однако врачи запретили спортсменке выполнять тяжелую работу.
Олимпийская чемпионка по легкой атлетике в социальных сетях призналась, что не понимает, кому нужно распространять подобную информацию. По словам Мастерковой, она сейчас дома, а со здоровьем у нее все в порядке.
«Заканчивайте уже, заканчивайте! Я вас обнимаю и не обращайте внимания. Нет слов просто! Все, пока, хорошего вам дня! Пойду спать дальше», — добавила она.
Портал отмечает, что Мастеркова продолжает вести активный образ жизни, о чем часто рассказывает своим подписчикам. Кроме того, она почти никогда не жаловалась в соцсетях на самочувствие.