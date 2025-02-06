Мастеркова прокомментировала слухи об обнаружении у нее рака

Спортсменка Светлана Мастеркова опровергла информацию о том, что у нее диагностировали агрессивную злокачественную опухоль мозга. Об этом сообщает StarHit.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Мастеркову якобы госпитализировали в московскую больницу, где выявили рак. Утверждалось, что ее состояние удовлетворительное, однако врачи запретили спортсменке выполнять тяжелую работу.

Олимпийская чемпионка по легкой атлетике в социальных сетях призналась, что не понимает, кому нужно распространять подобную информацию. По словам Мастерковой, она сейчас дома, а со здоровьем у нее все в порядке.

« З а к а н ч и в а й т е у ж е , з а к а н ч и в а й т е ! Я в а с о б н и м а ю и н е о б р а щ а й т е в н и м а н и я . Н е т с л о в п р о с т о ! В с е , п о к а , х о р о ш е г о в а м д н я ! П о й д у с п а т ь д а л ь ш е » , — д о б а в и л а о н а .

Портал отмечает, что Мастеркова продолжает вести активный образ жизни, о чем часто рассказывает своим подписчикам. Кроме того, она почти никогда не жаловалась в соцсетях на самочувствие.