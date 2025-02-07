Губерниев заявил о намерении оспорить в суде наложенные санкции

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что намерен добиться через суд снятия санкций, наложенных на него в 2022 году Канадой как на «лицо, причастное к распространению российской дезинформации и пропаганды».

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Его слова приводит Sport24.

« П е р с о н а л ь н ы е с а н к ц и и о т К а н а д ы м о г у т п о в л и я т ь н а м о ю ж и з н ь т о л ь к о в э т о й с т р а н е . Б у д у с н и м и с у д и т ь с я и о д е р ж у я р к у ю п о б е д у . О н и с и л ь н о о с л а б л и н а ф о н е р е ш е н и й Т р а м п а , п о э т о м у я и х д о б ь ю . О н и б у д у т и з в и н я т ь с я и г о в о р и т ь : « М ы б ы л и с и л ь н о н е п р а в ы » , — з а я в и л Г у б е р н и е в .

В октябре 2022 года комментатор был внесен в санкционный список Канады.

Ранее Губерниев объяснил, как Трамп повлияет на российский спорт.

Губерниев — лауреат премии «ТЭФИ» в 2007, 2015 и 2019 годах. Заслуженный журналист Российской Федерации (2023). Он работает на «Матч ТВ», а с 2013 по 2015 был главным редактором Объединенной дирекции спортивных каналов ВГТРК.