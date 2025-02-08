Фигуристка Нугуманова раскрыла подробности совершенного на нее нападения

Фигуристка Елизавета Нугуманова раскрыла подробности совершенного на нее нападения. Об этом пишет РИА Новости.

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Инцидент произошел вечером в пятницу, 7 февраля, на пешеходном переходе рядом с ЖК.

Фигуристка пояснила, что возвращалась домой. Машина такси загородила проезд, за ней образовалась пробка. Автомобилисты, в том числе и она, жали на клаксоны, требовали освободить дорогу.

« М у ж ч и н а - п а с с а ж и р в ы ш е л и з м а ш и н ы т а к с и с о з в е р с к и м л и ц о м , п о б е ж а л к о м н е , с о в е р ш и в м н о ж е с т в е н н ы е у д а р ы п о л о б о в о м у с т е к л у . С т е к л о в и т о г е в с е р а з б и л о с ь , и о с к о л к и п о п а л и в н у т р ь м а ш и н ы , п о с л е м у ж ч и н а с к р ы л с я и у ш е л в Ж К » , — п о я с н и л а Н у г у м а н о в а .

Девушка отметила, что написала заявление в полицию, правоохранители начали расследование.

По ее словам, сегодня она посетила сервис и заменила лобовое стекло на автомобиле.