Фигуристка Нугуманова раскрыла подробности совершенного на нее нападения
Фигуристка Елизавета Нугуманова раскрыла подробности совершенного на нее нападения. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел вечером в пятницу, 7 февраля, на пешеходном переходе рядом с ЖК.
Фигуристка пояснила, что возвращалась домой. Машина такси загородила проезд, за ней образовалась пробка. Автомобилисты, в том числе и она, жали на клаксоны, требовали освободить дорогу.
«Мужчина-пассажир вышел из машины такси со зверским лицом, побежал ко мне, совершив множественные удары по лобовому стеклу. Стекло в итоге все разбилось, и осколки попали внутрь машины, после мужчина скрылся и ушел в ЖК», — пояснила Нугуманова.
Девушка отметила, что написала заявление в полицию, правоохранители начали расследование.
По ее словам, сегодня она посетила сервис и заменила лобовое стекло на автомобиле.