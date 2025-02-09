Экс-игрок «Спартака» изменил жене спустя два месяца после свадьбы

Бывший нападающий «Спартака» Кейта Бальде, который выступал за российский клуб с 2022 по 2024 год, публично извинился перед бывшей женой Симоной Гуатьери, которой изменил спустя два месяца после свадьбы.

© Газета.Ru

Соответствующее заявление футболист сделал в интервью Canale 5, его слова приводит Corriere dello Sport.

« П р е д а т е л ь с т в о — э т о с л о в о , к о т о р о е д е й с т в и т е л ь н о о б ж и г а е т . Э т о б ы л а с а м а я б о л ь ш а я о ш и б к а в м о е й ж и з н и — п р е д а т ь л ю б о в ь в с е й м о е й ж и з н и . О н а з а с л у ж и в а е т в с е й л ю б в и и у в а ж е н и я в м и р е . Я х о ч у в з я т ь н а с е б я в с ю о т в е т с т в е н н о с т ь . П у б л и ч н ы е и г р ы М а у р о и В а н д ы н е я в л я ю т с я ч а с т ь ю м о е й ж и з н и » , — з а я в и л о н .

До брака Бальде и Гуатьери прожили вместе четыре года, у них родилось двое детей — мальчик и девочка.

Экс-футболист «Спартака» изменил своей избраннице с Вандой Нарой, супругой Мауро Икарди. Игроки вместе выступали в составе итальянского «Интера», и об измене супруга Гуатьери сообщил именно Икарди.

31 декабря 2024 года подруга Нары танцовщица Эстефи Берарди заявила, что та сама призналась ей, что встречалась с Бальде. Однако, по ее словам, это происходило тогда, когда сама Нара была свободна — они с Икарди расставались на время.