Комментатор Скворцов попал в реанимацию

В Новосибирске попал в реанимацию комментатор Роман Скворцов
Спортивный комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию одной из больниц Новосибирска, сообщил в Telegram-канале его коллега Дмитрий Губерниев.
В Новосибирске 8-9 февраля проходил Матч звезд Континентальной хоккейной лиги.
«Ситуация серьезная! Очень надеюсь на профессионализм врачей и на могучий организм Романа Скворцова! Пожелаем блестящему комментатору здоровья», — отметил Губерниев.
Заместитель шеф-редактора отдела хоккея «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин рассказал, в свою очередь, что ранее Скворцова на улице Новосибирска ударил неизвестный мужчина.
По его мнению, нападение послужило причиной того, что комментатор попал в реанимацию местной клиники.
Скворцов является, по словам экспертов, одним из самых популярных комментаторов хоккейных и баскетбольных матчей. Карьеру в спортивной журналистике он начал на столичном канале «Спорт». Затем работал на «Россия-2».