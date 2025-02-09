Комментатор Скворцов попал в реанимацию

Спортивный комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию одной из больниц Новосибирска, сообщил в Telegram-канале его коллега Дмитрий Губерниев.

© Телеграм-канал Романа Скворцова

В Новосибирске 8-9 февраля проходил Матч звезд Континентальной хоккейной лиги.

« С и т у а ц и я с е р ь е з н а я ! О ч е н ь н а д е ю с ь н а п р о ф е с с и о н а л и з м в р а ч е й и н а м о г у ч и й о р г а н и з м Р о м а н а С к в о р ц о в а ! П о ж е л а е м б л е с т я щ е м у к о м м е н т а т о р у з д о р о в ь я » , — о т м е т и л Г у б е р н и е в .

Заместитель шеф-редактора отдела хоккея «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин рассказал, в свою очередь, что ранее Скворцова на улице Новосибирска ударил неизвестный мужчина.

По его мнению, нападение послужило причиной того, что комментатор попал в реанимацию местной клиники.

Скворцов является, по словам экспертов, одним из самых популярных комментаторов хоккейных и баскетбольных матчей. Карьеру в спортивной журналистике он начал на столичном канале «Спорт». Затем работал на «Россия-2».