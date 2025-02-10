Комментатор Скворцов не помнит, как получил травму в Новосибирске

Спортивный комментатор Роман Скворцов, которого госпитализировали в реанимацию в Новосибирске, не представил сотрудникам полиции обстоятельства получения травмы. По его словам, он не помнит обстоятельств случившегося, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

" С к в о р ц о в в с о з н а н и и , в б о л ь н и ц е о п е р а т и в н и к а м д а л и н е т а к м н о г о в р е м е н и н а о б щ е н и е с н и м . С к а з а л , ч т о н е п о м н и т о б с т о я т е л ь с т в п о л у ч е н и я т р а в м ы . П р е д в а р и т е л ь н о , н и к а к о г о к р и м и н а л а н е т " , - с к а з а л с о б е с е д н и к а г е н т с т в а , у т о ч н и в , ч т о з а я в л е н и е о б и з б и е н и и С к в о р ц о в а в п р а в о о х р а н и т е л ь н ы е о р г а н ы п о к а н е п о с т у п а л о .

Как сообщили ТАСС в медучреждении, Скворцова перевели из отделения реанимации-токсикологии в отделение анестезиологии и реаниматологии с самым современным оборудованием. При этом о динамике состояния пациента пока говорить сложно.

Скворцов поступил в одну из больниц Новосибирска в ночь на 9 февраля. По информации из медучреждения, комментатора привезли с травмой головы с Красного проспекта, где, по данным 2ГИС, находится большое количество баров и ресторанов. Сейчас он находится в сознании. Обстоятельства получения травмы проверяет полиция.

В Новосибирске 8-9 февраля проходил Матч звезд КХЛ. Скворцову 49 лет, он известен как комментатор хоккейных и баскетбольных матчей.