ТАСС: комментатор Скворцов не помнит, как получил травму в Новосибирске
Спортивный комментатор Роман Скворцов, которого госпитализировали в реанимацию в Новосибирске, не представил сотрудникам полиции обстоятельства получения травмы. По его словам, он не помнит обстоятельств случившегося, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
"Скворцов в сознании, в больнице оперативникам дали не так много времени на общение с ним. Сказал, что не помнит обстоятельств получения травмы. Предварительно, никакого криминала нет", - сказал собеседник агентства, уточнив, что заявление об избиении Скворцова в правоохранительные органы пока не поступало.
Как сообщили ТАСС в медучреждении, Скворцова перевели из отделения реанимации-токсикологии в отделение анестезиологии и реаниматологии с самым современным оборудованием. При этом о динамике состояния пациента пока говорить сложно.
Скворцов поступил в одну из больниц Новосибирска в ночь на 9 февраля. По информации из медучреждения, комментатора привезли с травмой головы с Красного проспекта, где, по данным 2ГИС, находится большое количество баров и ресторанов. Сейчас он находится в сознании. Обстоятельства получения травмы проверяет полиция.
В Новосибирске 8-9 февраля проходил Матч звезд КХЛ. Скворцову 49 лет, он известен как комментатор хоккейных и баскетбольных матчей.