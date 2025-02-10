У комментатора Скворцова диагностировали кровоизлияние в мозг

Российского комментатора Романа Скворцова госпитализировали с кровоизлиянием в мозг. Об этом стало известно в понедельник, 10 февраля.

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На данный момент мужчина находится в тяжелом состоянии — он лежит в реанимации токсикологического отделения. При этом, несмотря на произошедшее, Скворцов все еще находится в сознании.

Его доставили в больницу еще ночью 9 февраля. Его нашли прохожие около одного из заведений на Красном проспекте. Что именно произошло со Скворцовым — пока неизвестно. По одной из версий, он мог быть избит, по другой — он мог упасть и удариться головой, передает Telegram-канал Sport Baza.

Также случай прокомментировал коллега спортивного комментатора Дмитрий Губерниев. Он рассказал, что ситуация очень серьезная, вся надежда лишь на врачей, которые спасают Скворцова, а также на его здоровье.

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По информации некоторых СМИ, мужчина попал в больницу в результате избиения неизвестными. Группа молодых людей, состоящая из семи–восьми человек, задержалась в заведении до позднего времени. Все они были одеты в спортивную одежду. Неизвестно, входил ли Скворцов в эту компанию. У спортивного комментатора якобы произошел конфликт с этой группой, в результате которого он получил травмы.