Появились подробности нападения на комментатора Скворцова

Комментатора Романа Скворцова избили после того, как он заступился за знакомого в Новосибирске. Как сообщает Telegram-канал Shot, сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Скворцов приехал в Новосибирск для работы на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По информации канала, 9 февраля журналист вместе с друзьями отдыхал в одном из заведений на Красном проспекте. Возле входа он заступился за знакомого, который повздорил с компанией из семи отдыхавших. В итоге на комментатора напали и сильно избили. С места его госпитализировали в больницу, где медикам удалось стабилизировать состояние.

Полиция проводит проверку по факту травмы комментатора Скворцова

Отмечается, что в ближайшее время комментатора могут перевести в Областную больницу Новосибирска. Скворцов сейчас находится в сознании, но не может вспомнить, что с ним произошло.

Напомним, что о госпитализации Скворцова стало известно 9 февраля. По словам друзей комментатора, ситуация была «крайне серьезная». Об этом же заявлял и коллега журналиста Дмитрий Губерниев.