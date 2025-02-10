Жена Скворцова подтвердила, что инцидент с комментатором связан с криминалом

Жена спортивного комментатора Романа Скворцова Ксения заявила, что инцидент с её мужем на одной из улиц Новосибирска был связан с криминалом. Комментатора нашли без сознания рядом с одним из увеселительных заведений города. Предположительно, Скворцов получил травму в конфликте с компанией отдыхавших в баре людей.

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« П о д т в е р д и л и ч е р е п н о - м о з г о в у ю т р а в м у . С о с т о я н и е т я ж ё л о е , н о ж и з н и н и ч е г о н е у г р о ж а е т . П е р е в е л и в о б л а с т н у ю б о л ь н и ц у . И н ц и д е н т с в я з а н с к р и м и н а л о м . Е г о з а б р а л и н а С в е р д л о в а , н а п р о т и в а д м и н и с т р а ц и и » , — н а п и с а л а ж е н а Скворцова в социальных сетях.

На данный момент комментатор находится в одной из больниц Новосибирска под присмотром врачей и проходит обследование. Полиция изучает материалы дела и уже запросила записи с камер видеонаблюдения.