Полиция задержала москвича после нападения на фигуристку Елизавету Нугуманову
Правоохранители задержали жителя столицы, который напал на фигуристку Елизавету Нугуманову на западе Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
Неизвестный разбил лобовое стекло машины российской фигуристки Елизаветы Нугумановой в ночь с 7 на 8 февраля. После случившегося злоумышленник скрылся.
Фигуристка Нугуманова раскрыла подробности совершенного на нее нападения
Спортсменка рассказала, что в этот момент она подъезжала к дому на Мичуринском проспекте. Девушка посигналила машине такси, которая перегородила ей путь. Тогда из транспортного средства вышел пассажир и начал бить по лобовому стеклу.