Правоохранители задержали жителя столицы, который напал на фигуристку Елизавету Нугуманову на западе Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Неизвестный разбил лобовое стекло машины российской фигуристки Елизаветы Нугумановой в ночь с 7 на 8 февраля. После случившегося злоумышленник скрылся.

Фигуристка Нугуманова раскрыла подробности совершенного на нее нападения

Спортсменка рассказала, что в этот момент она подъезжала к дому на Мичуринском проспекте. Девушка посигналила машине такси, которая перегородила ей путь. Тогда из транспортного средства вышел пассажир и начал бить по лобовому стеклу.