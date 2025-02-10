Бывший футболист сборной России рассказал о потере 200 миллионов после развода

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в эфире телеканала НТВ рассказал о потере 200 миллионов рублей после развода с женой Еленой.

Экс-футболист заявил, что планировал разделить пополам совместно нажитое имущество, однако бывшая супруга отказалась перечислять ему деньги. Он подчеркнул, что с Еленой у них не было брачного договора.

« Я в е р и л в л ю б о в ь и в т о , ч т о е с т ь с л о в е с н а я д о г о в о р е н н о с т ь » , — д о б а в и л Нигматуллин.

Ранее стало известно, что Нигматуллину приходится жить на съемной квартире в Москве, потому что бывшая жена отобрала всю его недвижимость. В настоящее время бывшие супруги через суд делят две квартиры — в Москве и Майами, а также парковочные места.

Нигматуллин провел в составе сборной России 24 матча, в которых пропустил 18 мячей. На клубном уровне он трижды становился чемпионом страны — дважды со «Спартаком» и один раз с «Локомотивом».