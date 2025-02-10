Напавший на фигуристку Нугуманову объяснил свой поступок
Мужчина, который разбил лобовое стекло автомобиля российской фигуристки Елизаветы Нугумановой, рассказал следователям, почему совершил этот поступок. Об этом пишут «Известия».
Инцидент произошел 7 февраля на Мичуринском проспекте в столице. Злоумышленник разбил стекло иномарки и скрылся с места происшествия.
«Я вышел из автомобиля такси и, проходя мимо автомобиля «Мерседес», ударил правой рукой, а именно ладонью, по лобовому стеклу автомобиля, так как звук сигнала меня раздражал», — пояснил дебошир.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что в отношении подозреваемого ведется расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).
Ранее Нугуманова сообщила, что поздно вечером возвращалась домой на своем автомобиле. Машина такси загородила проезд к ЖК, за ней образовалась пробка. Автомобилисты, в том числе и она, жали на клаксоны, требовали освободить дорогу.
По ее словам, пассажир такси вышел из машины «со зверским лицом», подбежал к ее «Мерседесу», разбил стекло, после чего ушел в ЖК.