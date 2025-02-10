Напавший на фигуристку Нугуманову объяснил свой поступок

Мужчина, который разбил лобовое стекло автомобиля российской фигуристки Елизаветы Нугумановой, рассказал следователям, почему совершил этот поступок. Об этом пишут «Известия».

Инцидент произошел 7 февраля на Мичуринском проспекте в столице. Злоумышленник разбил стекло иномарки и скрылся с места происшествия.

« Я в ы ш е л и з а в т о м о б и л я т а к с и и , п р о х о д я м и м о а в т о м о б и л я « М е р с е д е с » , у д а р и л п р а в о й р у к о й , а и м е н н о л а д о н ь ю , п о л о б о в о м у с т е к л у а в т о м о б и л я , т а к к а к з в у к с и г н а л а м е н я р а з д р а ж а л » , — п о я с н и л д е б о ш и р .

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что в отношении подозреваемого ведется расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее Нугуманова сообщила, что поздно вечером возвращалась домой на своем автомобиле. Машина такси загородила проезд к ЖК, за ней образовалась пробка. Автомобилисты, в том числе и она, жали на клаксоны, требовали освободить дорогу.

По ее словам, пассажир такси вышел из машины «со зверским лицом», подбежал к ее «Мерседесу», разбил стекло, после чего ушел в ЖК.