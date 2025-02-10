World Athletics приравняет спортсменок с высоким тестостероном к трансгендерам*

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) намерена приравнять спортсменов, рожденных женщинами, но имеющих мужской уровень тестостерона, к трансгендерам*. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщил ряд западных СМИ.

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Согласно новым правилам, спортсменки должны будут сдавать мазок с внутренней стороны щеки, анализы на гормоны и на предмет наличия мужских хромосом.

Таким образом президент руководящего органа Ассоциации Себастьян Коу хочет обеспечить «честные и равные правила игры в женской категории». Организация будет проводить консультации по этому вопросу до 5 марта, сообщает Independent.

5 февраля западные издания сообщили, что президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, которым запретит трансгендерным* женщинам участвовать в женских соревнованиях.

Тема участия трансгендеров* в женском спорте получила новый всплеск резонанса в ходе Олимпийских игр — 2024 в Париже, где несколько их представителей с легкостью одерживали победы над натуральными женщинами. К примеру, боксерша из Тайваня Линь Юйтин, ранее провалившая тест на гендерную принадлежность, победила по очкам Ситору Турдибекову из Узбекистана.

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