Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин усомнился в наличии в России футбола. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

« Х о к к е й в н а ш е й с т р а н е е с т ь , п р о ф у т б о л я н е м о г у т а к с к а з а т ь с ч е т к о й у в е р е н н о с т ь ю . М о ж н о п о с м о т р е т ь Л и г у Е в р о п ы и Л и г у ч е м п и о н о в . . . И м ы п о й м е м , г д е н а х о д и т с я н а ш "Зенит"», — заявил Ягудин.

Фигурист добавил, что в российском хоккее ему нравится нижегородское «Торпедо» из-за тренера Игоря Ларионова, а с футболом он не определился, потому что «явно это не наше».

В декабре ВЦИОМ опубликовал итоги опроса россиян о национальных видах спорта. На вопрос, какой вид спорта опрошенные назвали бы национальным, 27 процентов респондентов назвали хоккей.

При этом бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Владимир Пономарев назвал хоккей самым пьяным видом спорта. По его словам, в советское время очень многие игроки выпивали.