ФСБ и СК задержали племянника известного российского хоккеиста

Директора челябинской спортивной школы задержали по подозрению в получении взятки клюшками на 200 тысяч рублей. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на областное управление ФСБ, речь идет о спортивной школе олимпийского резерва по хоккею имени выдающегося советского хоккеиста Сергея Макарова — ее директор Павел Макаров является его племянником.

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По информации регионального управления СК, 21 мая 2024 года глава спортшколы получил через посредника хоккейные клюшки. Взятку дал законный представитель одного из воспитанников школы за выдачу документов о переходе юниора в другой хоккейный клуб без денежной компенсации. Полученный спортинвентарь подозреваемый продал, а деньги потратил по своему усмотрению.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Следователи провели обыски дома и на работе у Макарова. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.