Телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал об обязанностях на посту советника министра спорта России. Его слова приводит Sport24.

Журналист отметил, что будет помогать министру Михаилу Дегтяреву развивать спорт в стране.

« Е щ е б у д у п о м о г а т ь н а ш и м с п о р т с м е н а м в е р н у т ь с я , п р о в о д и т ь м е д и й н у ю р а б о т у и г о т о в и т ь п л а ц д а р м д л я в о з в р а щ е н и я » , — з а я в и л Губерниев.

Он также отметил, что будет присматривать за отдельными федерациями.

« Я и п р и с м а т р и в а ю з а л ы ж а м и и б и а т л о н о м » , — д о б а в и л к о м м е н т а т о р .

11 февраля было объявлено, что Дегтярев вручил Губерниеву удостоверение советника министра спорта России на общественных началах.