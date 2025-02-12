В сети появилось видео того, как комментатор Скворцов теряет сознание

Telegram-канал «КП Новосибирск» опубликовал видеозаписи с камер наблюдения с улицы Новосибирска, на которых запечатлен момент, когда комментатор Роман Скворцов теряет сознание возле бара.

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На кадрах запечатлено, как после двух часов ночи Скворцов выходит на улицу и общается с компанией из соседнего бара.

« С п у с т я н е с к о л ь к о м и н у т м е ж д у н и м и в о з н и к а е т , к а к к а ж е т с я , к о н ф л и к т . Ч е т к о н е в и д н о , т о л к а ю т с я м у ж ч и н ы , д е р у т с я и л и о ж и в л е н н о о ч е м - т о с п о р я т . П о с л е э т о г о Роман хочет вернуться в бар, но падает на землю прямо возле крыльца на улице. К нему подбегают прохожие и вызывают скорую», — указано в источнике.

Telegram-канал SHOT сообщил, что комментатора избили, когда он вступился за своего знакомого. Сама супруга Скворцова подтвердила, что инцидент связан с криминалом.

Стали известны подробности состояния избитого комментатора Скворцова

В Новосибирске 8-9 февраля проходил Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который выиграла команда дивизиона Чернышева.

С 2015 года года Скворцов работает на «Матч ТВ». Он комментирует спортивные мероприятия с 2001 года. Его дебют состоялся на трансляции юниорского мирового первенства по биатлону в Ханты-Мансийске. В 2024 году выиграл премию «Голос спорта» в номинации «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК».