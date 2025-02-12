Винер покинула пост тренера сборной РФ по художественной гимнастике

Ирина Винер сообщила об уходе в отставку с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Заявление тренера приводит агентство РИА Новости.

Винер покинула пост тренера сборной РФ по художественной гимнастике
© Российская Газета

Как отметила Винер, сейчас перед ней стоит новая важная задача - передавать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд.

"Тем более, что многие из моих учеников уже сами стали выдающимися наставниками", - пояснила она.

По ее словам, это позволит сохранить традиции российской гимнастики и обеспечить преемственность поколений.

Винер выразила благодарность коллегам и болельщикам, добавив, что "художественная гимнастика остается в надежных руках".

Должность главного тренера сборной России по художественной гимнастике она занимала с 2001 года.

Ирина Винер - советский и российский тренер по художественной гимнастике, доктор педагогических наук.

Герой Труда Российской Федерации (2015), заслуженный работник физической культуры РФ (1997), полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

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Ирина Винер
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