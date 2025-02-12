Коллега Скворцова рассказал об обстоятельствах нападения на комментатора

Журналист Дмитрий Ерыкалов в своем Романа Скворцова в Новосибирске.

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Он отметил низкое качество видеозаписи инцидента, появившегося в сети и признал, что на ней плохо виден момент удара, нанесенного Скворцову.

« О д н о м у и з т е х , к т о б ы л в н а ш е й к о м п а н и и , н а н е с л и у д а р . В э т о т м о м е н т и з з а в е д е н и я в ы ш е л Роман, и его тоже почти моментально ударили, после чего он упал и потерял сознание», — заявил Ерыкалов.

Видео инцидента появилось в сети ранее 12 февраля. На кадрах комментатор общается с компанией мужчин на улице, акцентированных ударов в ролике нет.

10 февраля стало известно, что по факту инцидента с участием Скворцова возбуждено уголовное дело. Его завели по части 1 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ. Журналиста госпитализировали с ушибом мозга и гематомой 9 февраля.