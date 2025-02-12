Трансгендеров* в США хотят лишить спортивных наград

Министерство образования США «настоятельно призвало» организации, курирующие спорт в средних и высших учебных заведениях, лишить званий и наград трансгендерных* спортсменов, выступавших в женских видах спорта. Об этом сообщает NBC News.

Министерство направило в Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA) и Национальную федерацию ассоциаций средних школ (NFHS) письма с призывом «вернуть спортсменкам рекорды, титулы, награды и признание, незаконно присвоенные биологическими мужчинами, соревнующимися в женских категориях».

Представитель Министерства образования США Кэндис Джексон заявила, что в течение многих лет достижения спортсменок «обесценивали, игнорировали и заставляли наблюдать, как мужчины крадут их почести». Она добавила, что отзыв наград соответствует новой политике NCAA, запрещающей трансгендерным* спортсменам соревноваться в женских видах спорта.

6 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерным* спортсменам участвовать в одних соревнованиях с женщинами. Действие указа распространяется на школьные, университетские и любительские состязания. Учебные заведения, которые проигнорируют указ, будут лишены федерального финансирования.

В администрации Трампа рассчитывают, что Олимпийский комитет США и Национальная ассоциация студенческого спорта также не позволят трансгендерным* спортсменам соревноваться с женщинами. Кроме того, Трамп сообщил, что США будут отказывать в визах трансгендерным* спортсменам.

Трамп подписал указ о запрете транс-персонам участвовать в женских соревнованиях

После вступления в должность Трамп также подписал указ, согласно которому власти США признают только два пола - мужской и женский. Трамп прекратил все программы «разнообразия, равенства и инклюзивности» в федеральном правительстве и отменил директиву, направленную против дискриминации по признаку гендерной идентичности.

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