Автор «золотого» гола сборной СССР на ОИ-1988 рассказал, кем работает в Германии

Автор «золотого» гола сборной СССР на Олимпиаде-1988 в Сеуле, олимпийский чемпион Юрий Савичев рассказал, чем занимается во внефутбольной жизни.

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« О т ф у т б о л а я о т о ш ё л . П р о б о в а л т р е н и р о в а т ь в н и з ш и х л и г а х , н о н е п о ш л о — н е м о ё . С ы н Ю р к а р а б о т а е т в м е д и ц и н с к о й к л и н и к е . Я в ы у ч и л с я н а м е д и ц и н с к о г о т е х н и к а — р е м о н т и р у ю а п п а р а т ы . Я т у т у ж е д е в я т ь л е т . З д е с ь с т а б и л ь н а я з а р п л а т а . Д о л г о п р и в ы к а л , ч т о н а д о р а н о в с т а в а т ь . В 7 : 0 0 н а ч и н а е т с я р а б о ч и й д е н ь , в 1 5 : 3 0 з а к а н ч и в а е т с я . В с у б б о т у и в о с к р е с е н ь е в ы х о д н ы е . В ф у т б о л е о д н и н е р в ы . Я н е в ы д е р ж а л » , — с к а з а л Савичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Экс-нападающий московского «Торпедо» и олимпийской сборной СССР Юрий Савичев завершил карьеру действующего игрока в 2000 году. В течение шести последних сезонов карьеры форвард выступал за немецкий «Санкт-Паули» из Гамбурга.

13 февраля 2025 года Юрию Савичеву исполняется 60 лет.