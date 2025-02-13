Тарасова в день своего 78-летия рассказала, жалеет ли она о чем-то в жизни

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала в день своего 78-летия, что ни о чем не жалеет в жизни, передает РИА Новости.

« П о ж е л а л а б ы с е б е з д о р о в ь я и б е с к о н е ч н о г о ж е л а н и я р а б о т а т ь . Н и о ч е м в с в о е й ж и з н и н е ж а л е ю » , — с к а з а л а Тарасова.

3 февраля Telegram-канал SHOT написал, что Тарасова была вынуждена вызвать скорую помощью из-за проблем с сердцем. Однако позднее сама тренер назвала эту информация чистым враньем, заявив, что никого не вызывала.

В конце октября 2024 года Тарасова вызывала скорую, но от госпитализации также отказалась.

Тарасова была вынуждена завершить свою спортивную карьеру из-за травмы в 1966 году, а уже через год приступила к тренерской деятельности. К 2004 году ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных.