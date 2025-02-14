Подозреваемого в избиении комментатора Скворцова задержали
Задержан один из подозреваемых в нападении на спортивного комментатора Романа Скворцова в Новосибирске. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Главного управления МВД России по Новосибирской области.
Скворцов приехал в Новосибирск на Матч звезд Континентальной хоккейной лиги. 9 февраля стало известно, что комментатор попал в реанимацию после того, как повздорил с компанией у одного из ночных заведений города.
Сегодня в полиции сообщили о задержании одного из подозреваемых по делу об избиении Скворцова.
«В отделе полиции №1 «Центральный» управления МВД России по городу Новосибирску находится гражданин, возможно, причастный к совершению этого преступления», - говорится в сообщении ведомства.
Комментатор Скворцов не смог рассказать, как получил травмы
Записи камер видеонаблюдения свидетельствуют о конфликте Скворцова с несколькими мужчинами. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» (ст. 112 УК).