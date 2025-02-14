Подозреваемого в избиении комментатора Скворцова задержали

Задержан один из подозреваемых в нападении на спортивного комментатора Романа Скворцова в Новосибирске. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Главного управления МВД России по Новосибирской области.

Скворцов приехал в Новосибирск на Матч звезд Континентальной хоккейной лиги. 9 февраля стало известно, что комментатор попал в реанимацию после того, как повздорил с компанией у одного из ночных заведений города.

Сегодня в полиции сообщили о задержании одного из подозреваемых по делу об избиении Скворцова.

« В о т д е л е п о л и ц и и № 1 « Ц е н т р а л ь н ы й » у п р а в л е н и я МВД России по городу Новосибирску находится гражданин, возможно, причастный к совершению этого преступления», - говорится в сообщении ведомства.

Комментатор Скворцов не смог рассказать, как получил травмы

Записи камер видеонаблюдения свидетельствуют о конфликте Скворцова с несколькими мужчинами. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» (ст. 112 УК).