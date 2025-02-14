Вратарь «Динамо» рассказал о покупке ведра для шампанского за 300 тысяч

Вратарь московского футбольного клуба «Динамо» Игорь Лещук рассказал о последней крупной покупке. Его слова приводит «Матч ТВ».

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Игрок заявил, что это ведро для охлаждения шампанского.

« П р и л и ч н о с т о и т . Н у э т о т а к о й б р е н д е с т ь , L a l i q u e н а з ы в а е т с я . Э т о р у ч н а я р а б о т а . В е д р о с т о и т ч т о ‑ т о о к о л о 3 0 0 т ы с я ч р у б л е й . Т а м с и л у э т ы ж е н щ и н , о ч е н ь к р а с и в о . Т е п е р ь р а д у е т м е н я , к о г д а г о с т и п р и х о д я т » , — з а я в и л Лещук.

Голкипер добавил, что в среднем тратит в месяц около 300 тысяч рублей.

« В о с н о в н о м о с т а л ь н ы е д е н ь г и у х о д я т в и н в е с т и ц и и . Н е д в и ж и м о с т ь , ф о н д о в ы й р ы н о к . А к ц и и , о б л и г а ц и и ? Н у д а , т о л ь к о н е в н а ш и . В о с н о в н о м э т о а м е р и к а н с к и й р ы н о к » , — з а я в и л в р а т а р ь .

Ранее Лещук рассказал, сколько денег тратит на еду.