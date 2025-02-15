В WADA сделали заявление о делах первой ракетки мира и Валиевой

Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) сделали заявление о делах итальянского теннисиста Янника Синнера и российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА Новости.

В WADA посчитали, что эти два дела несопоставимы. Они подчеркнули, что в расследованиях были совершенно разные обстоятельства и подтверждающие доказательства.

15 февраля WADA сообщило, что заключило соглашение об урегулировании дела Синнера. Первая ракетка мира получил отстранение с 9 февраля по 4 мая 2025 года, а WADA официально отозвало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Синнер провалил два допинг-теста в марте 2024-го, но изначально избежал дисквалификации. Итальянец объяснил, что метаболит клостебола в низких концентрациях попал в его организм из-за обработки раны спреем.

CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России).