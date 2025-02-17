Тарасова ответила, кто утвердит участников отбора на Олимпиаду от России

Тарасова заявила, что участников отбора на Олимпиаду от России выберет ISU.

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Международный союз конькобежцев (ISU) 20 декабря разрешил россиянам участвовать в квалификации на Игры-2026 в нейтральном статусе. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) может представить по одному спортсмену (паре) в каждом виде программы.

Отборочные соревнования к Олимпиаде пройдут в Пекине 17-21 сентября.

« Я п р о к о н с у л ь т и р о в а л а с ь с г е н е р а л ь н ы м д и р е к т о р о м Ф Ф К К Р Александром Коганом – новое положение (об участниках отбора) вообще ужасное для нас. Например, мы посылаем по два человека, а будет выступать один. А кто будет выступать, выбирает ISU, а не мы. Представляете, какой ужас? Поэтому мы должны посылать одинаковых по силе спортсменов, которые не срывают выступления и хорошо проявили себя в сезоне», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.