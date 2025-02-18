В ВАДА объяснили различие в наказаниях Синнера и испанской фигуристки

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выступило с заявлением по поводу допинг-дел итальянского теннисиста Янника Синнера и испанской фигуристки Лауры Баркеро.

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Оба спортсмена сдали по два положительных допинг-теста на один и тот же запрещённый препарат, клостебол. Синнер был дисквалифицирован на три месяца, в то время как Баркеро — на шесть лет.