Гимнастка Аверина и фигурист Соловьев определились с датой свадьбы

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев и 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина в Telegram-канале рассказали, что определились с датой бракосочетания.

« М ы с е г о д н я в ы б р а л и д а т у р е г и с т р а ц и и . А к а к у ю . . . » — с к а з а л а Аверина.

« А к а к у ю — в ы у з н а е т е п о з ж е » , — д о б а в и л Соловьев.

Гимнастка на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что Соловьев сделал ей предложение руки и сердца 14 февраля.

26-летняя гимнастка и 35-летний фигурист выступали в паре на проекте «Ледниковый период».

Сестры Арина и Дина Аверины объявили об окончании профессиональной карьеры 23 февраля 2024 года. На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, которые прошли в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье.

Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Фигурист — олимпийский чемпион 2014 года в командном турнире, серебряный призер Олимпийских игр (2018, командный турнир), бронзовый призер чемпионата мира (2013), чемпион Европы (2013) и семикратный чемпион России (2011—2014, 2016—2018).