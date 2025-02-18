Глава антидопингового агентства Норвегии заявил о недоверии к России

Глава антидопингового агентства Норвегии заявил о недоверии к проверкам в России.

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– Мы знаем, что тесты проводит РУСАДА. У WADA, вероятно, есть небольшие проблемы со 100-процентным мониторингом, каким он должен быть. Поэтому мы не совсем уверены, как проходит тестирование и достаточно ли оно качественное.

– Российское антидопинговое агентство само отвечает за тестирование?

– Да, они делают это сами. Другие международные организации, такие как Международное агентство по тестированию (ITA), могут приехать и провести тесты, но они были немного ограничены в поездках в Россию из-за боевых действий, – сказал Руне Андерсен.

Андерсен не верит, что в России в последние годы проводились достаточно хорошие проверки на допинг.