Свищёв: надеюсь, после встречи России и США наш спорт заиграет новыми красками

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв высказался о том, как политические отношения между Россией и США могут повлиять на спортивный аспект.

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«Если бы не было надежды на потепление отношений между Россией и США, то дипломаты не встречались бы. Стремление сторон направлено к этому. Мы очень надеемся, что спорт заиграет новыми красками. На встречах же обсуждаются многие аспекты отношений. Почему бы не обсудить хоккейный матч между Россией и США? Зная отношение Трампа к нашим хоккеистам, которых он неоднократно отмечал, было бы неплохо сыграть такой матч. Это было бы интересно и символично в рамках выстраивания новых отношений. Через спорт, а именно хоккей, который очень любят и уважают в США, можно продемонстрировать движение навстречу друг к другу», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.