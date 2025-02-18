Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик защитит диссертацию по юриспруденции. Об этом стало известно из реестра Национального агентства Украины по обеспечению качества высшего образования.

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Согласно имеющейся информации, темой его диссертации является административно-правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физического воспитания и спорта. Усик защитит свою работу в Харьковском национальном университете внутренних дел.

Последний поединок Усик провёл 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником был британец Тайсон Фьюри. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Александра единогласным решением судей.