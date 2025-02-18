Навка сообщила о взломе своего аккаунта в соцсетях с немецкого IP-адреса

Навка пожаловалась, что аккаунт ее шоу взломали с IP-адреса из ФРГ
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила о взломе злоумышленниками аккаунта Navka Show в Instagram* (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, более 66% жителей России сталкивались с попытками мошенников украсть их аккаунты в различных соцсетях и на сайтах.
«К сожалению, наш аккаунт в Instagram был взломан злоумышленниками с немецким IP-адресом. Они получили полный контроль над страницей и выдвигают мошеннические требования», — отметила Навка.
Спортсменка предупредила, что поклонникам следует быть осторожными, в частности, им необходимо игнорировать сообщения, отправленные со взломанного аккаунта.
Журналисты уточнили, что информация об инциденте появилась в новом официальном аккаунте проекта. Вместе с тем, добавили они, на странице пока размещена только одна публикация — о взломе прежнего аккаунта.
Ранее представители МВД РФ сообщили, что защитить устройство и его содержимое от взлома и кражи можно с помощью сложных паролей, доступа в важные приложения по биометрии и запрета на показ СМС на заблокированном экране гаджета.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.