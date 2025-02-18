Навка пожаловалась, что аккаунт ее шоу взломали с IP-адреса из ФРГ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила о взломе злоумышленниками аккаунта Navka Show в Instagram* (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Об этом пишет РИА Новости.

Навка сообщила о взломе своего аккаунта в соцсетях с немецкого IP-адреса
© РИА Новости

По данным агентства, более 66% жителей России сталкивались с попытками мошенников украсть их аккаунты в различных соцсетях и на сайтах.

«К сожалению, наш аккаунт в Instagram был взломан злоумышленниками с немецким IP-адресом. Они получили полный контроль над страницей и выдвигают мошеннические требования», отметила Навка.

Спортсменка предупредила, что поклонникам следует быть осторожными, в частности, им необходимо игнорировать сообщения, отправленные со взломанного аккаунта.

Журналисты уточнили, что информация об инциденте появилась в новом официальном аккаунте проекта. Вместе с тем, добавили они, на странице пока размещена только одна публикация — о взломе прежнего аккаунта.

Ранее представители МВД РФ сообщили, что защитить устройство и его содержимое от взлома и кражи можно с помощью сложных паролей, доступа в важные приложения по биометрии и запрета на показ СМС на заблокированном экране гаджета.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.

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