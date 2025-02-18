Навка сообщила о взломе своего аккаунта в соцсетях с немецкого IP-адреса

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила о взломе злоумышленниками аккаунта Navka Show в Instagram* (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, более 66% жителей России сталкивались с попытками мошенников украсть их аккаунты в различных соцсетях и на сайтах.

« К с о ж а л е н и ю , н а ш а к к а у н т в I n s t a g r a m б ы л в з л о м а н з л о у м ы ш л е н н и к а м и с н е м е ц к и м I P - а д р е с о м . О н и п о л у ч и л и п о л н ы й к о н т р о л ь н а д с т р а н и ц е й и в ы д в и г а ю т м о ш е н н и ч е с к и е т р е б о в а н и я » , — о т м е т и л а Н а в к а .

Спортсменка предупредила, что поклонникам следует быть осторожными, в частности, им необходимо игнорировать сообщения, отправленные со взломанного аккаунта.

Журналисты уточнили, что информация об инциденте появилась в новом официальном аккаунте проекта. Вместе с тем, добавили они, на странице пока размещена только одна публикация — о взломе прежнего аккаунта.

Ранее представители МВД РФ сообщили, что защитить устройство и его содержимое от взлома и кражи можно с помощью сложных паролей, доступа в важные приложения по биометрии и запрета на показ СМС на заблокированном экране гаджета.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.