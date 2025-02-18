Навка сообщила о взломе своего аккаунта в соцсетях с немецкого IP-адреса

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила о взломе аккаунта в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), посвященного ее ледовым шоу. Ее слова приводит Telegram-канале Navka Show.

« К с о ж а л е н и ю , н а ш а к к а у н т в I n s t a g r a m б ы л в з л о м а н з л о у м ы ш л е н н и к а м и с н е м е ц к и м I P - а д р е с о м . О н и п о л у ч и л и п о л н ы й к о н т р о л ь н а д с т р а н и ц е й и в ы д в и г а ю т м о ш е н н и ч е с к и е т р е б о в а н и я » , — з а я в и л а б ы в ш а я с п о р т с м е н к а .

Навка призвала поклонников быть осторожными.

« Н е о т к р ы в а й т е с о о б щ е н и я о т н а ш е г о с т а р о г о а к к а у н т а и н е п е р е х о д и т е п о с с ы л к а м » , — з а я в и л а э к с - ф и г у р и с т к а .

Навка вместе с Романом Костомаровым завоевала золото на Олимпиаде 2006 года в танцах на льду. Также она является двукратной чемпионкой мира.