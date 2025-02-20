ФТАР подала предварительную заявку для участия российских штангистов в ЧЕ

ФТАР подала предварительную заявку для участия российских штангистов в чемпионате Европы
Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) отправила в Европейскую федерацию тяжелой атлетики (EWF) предварительный список участников апрельского чемпионата Европы в оговоренные EWF сроки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФТАР.
"Списки команды для участия были поданы вовремя, - рассказала собеседница ТАСС. - Сейчас идут проверки. Как проверка будет завершена - будет результат".
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике пройдет в Кишиневе с 13 по 21 апреля. Тренеры сборной России отбирали претендентов на участие в континентальном первенстве по итогам кубка страны, который проходил в Верхней Пышме.
Срок подачи предварительных заявок для участия в ЧЕ-2025 истек 13 февраля. В опубликованном на сайте EWF расширенном списке участников турнира российские спортсмены пока отсутствуют.
"Мы были обескуражены отсутствием россиян в списке и поэтому направили официальный запрос в европейскую федерацию. Нас заверили, что после завершения процедуры проверки и получения нейтральных статусов российские спортсмены будут заявлены и добавлены в этот список", - добавила представительница пресс-службы.