ФТАР подала предварительную заявку для участия российских штангистов в ЧЕ

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) отправила в Европейскую федерацию тяжелой атлетики (EWF) предварительный список участников апрельского чемпионата Европы в оговоренные EWF сроки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФТАР.

"Списки команды для участия были поданы вовремя, - рассказала собеседница ТАСС. - Сейчас идут проверки. Как проверка будет завершена - будет результат".

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике пройдет в Кишиневе с 13 по 21 апреля. Тренеры сборной России отбирали претендентов на участие в континентальном первенстве по итогам кубка страны, который проходил в Верхней Пышме.

Срок подачи предварительных заявок для участия в ЧЕ-2025 истек 13 февраля. В опубликованном на сайте EWF расширенном списке участников турнира российские спортсмены пока отсутствуют.